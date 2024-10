Jovens do programa Nova Vida durante capacitação sobre vínculos e apoio comunitário - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/10/2024 18:10

Macaé - Na sexta-feira (25), 180 jovens integrantes do programa Nova Vida participaram de uma capacitação mensal com o tema “Rede de Apoio”, realizada no auditório da Cidade Universitária. A programação, conduzida pela psicóloga Raquel Aquino, destacou a importância do vínculo social e da cooperação. “É essencial que o jovem conheça as redes de apoio disponíveis, entendendo como acessar esses recursos para seu desenvolvimento,” destacou Raquel.

Além da palestra, a equipe técnica e o coordenador Douglas Fontes ofereceram orientações sobre o regimento do programa. "Queremos capacitá-los para que, ao final do programa, saiam com uma expertise relevante para o mercado de trabalho," afirmou Douglas. Na próxima semana, o programa dará sequência ao cronograma de formação: na terça-feira (29), ocorrerá a entrega dos certificados a 30 participantes do curso de Inglês, e na quarta-feira (30), será realizada a formatura de 60 jovens do projeto socioeducativo Jovem Alerta, do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O programa Nova Vida reúne profissionais como pedagogos, assistentes sociais e psicólogos para orientar jovens entre 14 e 17 anos, matriculados na rede pública e oriundos de famílias de baixa renda. As atividades incluem acompanhamento pedagógico e psicológico, além de visitas domiciliares e avaliações de desempenho. Marlon Silva, um dos jovens participantes, elogiou o programa: “Estou muito feliz e aprendendo bastante; é uma oportunidade que está ampliando meu futuro profissional,” comentou.