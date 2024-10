Festival "Movimente-se" no Outubro Rosa leva conscientização e saúde para as mulheres de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2024 23:22

Macaé - Neste sábado (26), a Secretaria Municipal de Esportes de Macaé realizou o festival "Movimente-se" no anfiteatro da Praia de Imbetiba, em uma ação dedicada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama durante o Outubro Rosa. Com a presença de alunas dos 20 polos do projeto, incluindo participantes da região serrana, o evento contou com aulões de dança e palestras voltadas ao bem-estar e à saúde feminina, reforçando a importância dos exercícios físicos e do diagnóstico precoce para salvar vidas.

Entre as participantes, estava Ediléa Vilas Boas, de 48 anos, representante da ONG Renascer, que compartilhou sua experiência pessoal na luta contra o câncer de mama. “São 10 anos de tratamento, e graças ao diagnóstico precoce estou aqui hoje com um bom resultado. Este mês saberei se estarei de alta. É fundamental que as mulheres entendam o valor da prevenção e da descoberta precoce”, destacou Ediléa.

Francine Farah, coordenadora da Secretaria de Esportes, ressaltou que o festival foi realizado em parceria com a ONG Renascer e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que também promoveu uma palestra sobre a violência contra a mulher. “É um momento de integração, onde, além do esporte, levamos temas essenciais para a saúde e o bem-estar do público feminino”, explicou Francine.

A aposentada Vilma Cleto, de 62 anos, que frequenta o polo do Parque Aeroporto, compartilhou seu entusiasmo com o projeto. “A prática de atividades físicas é fonte de saúde e energia. Sempre participo das aulas, pois sei que elas são fundamentais para a prevenção de várias doenças,” afirmou Vilma.

A professora Alexandra Macedo de Souza, que atua no projeto, reforçou o impacto das aulas na conscientização e no cuidado com a saúde. “O Movimente-se é mais que um projeto; é minha paixão e uma forma de cuidarmos umas das outras como uma grande família”, concluiu Alexandra.

Festival "Movimente-se" no Outubro Rosa leva conscientização e saúde para as mulheres de Macaé Foto: Divulgação