Movimentação intensa de candidatos na Cidade Universitária de Macaé para a prova do Colégio de AplicaçãoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/10/2024 18:04

Macaé - Neste domingo (27) foi de grande movimentação na Cidade Universitária de Macaé, onde mais de 2 mil candidatos realizaram a prova do processo seletivo para o ano letivo de 2025 do Colégio de Aplicação (CAp). A instituição, reconhecida como uma das melhores do Estado do Rio de Janeiro, realizou o exame em 56 salas nos blocos A e B da Cidade Universitária para acomodar a alta demanda de inscritos.

Débora Lacerda, coordenadora geral do processo seletivo, destacou a crescente procura pelo CAp, impulsionada pelos altos índices de aprovação em vestibulares e o recente segundo lugar no ranking estadual dos colégios públicos de ensino médio. “Com o aumento no número de candidatos, expandimos o espaço e preparamos uma estrutura adequada para o dia da prova,” disse Débora.

Entre os candidatos, estavam os irmãos Miguel e Vinícius, que, ao lado de seus pais, prepararam-se durante todo o ano e chegaram cedo para evitar qualquer imprevisto. “Estudamos diariamente e estamos confiantes. Além desta seleção, faremos a prova do Instituto Federal Fluminense (IFF),” comentou Miguel.

A prova foi composta por questões de múltipla escolha em Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação. O gabarito oficial será divulgado no site na segunda-feira (28). Os candidatos poderão solicitar revisão do gabarito na terça-feira (29), na secretaria do Colégio de Aplicação. O resultado final será divulgado em 20 de dezembro.

O processo seletivo atraiu estudantes de várias cidades, como o jovem João Pedro, de São Gonçalo, que veio acompanhado da mãe, Andreia, e optou por focar em matemática e português nas semanas anteriores à prova. "Esperamos que ele consiga a vaga e tenha sucesso nesse desafio,” disse Andreia.