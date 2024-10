Rio Macaé ganha destaque como área de interesse turístico, atraindo investimentos em ecoturismo e cultura no estado do Rio de Janeiro - Foto: Ilustração

Publicado 28/10/2024 14:22

Macaé - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, um projeto de lei do deputado estadual Carlos Minc (PSB) que considera toda a extensão do Rio Macaé como área de interesse turístico estadual. A proposta, que cobre desde a nascente do rio, em Nova Friburgo, até sua foz em Macaé, passando por Casimiro de Abreu, ainda será votada em segunda discussão antes de seguir para sanção do governador Cláudio Castro (PL).

Com a aprovação, o Rio Macaé poderá receber investimentos e apoio de órgãos estaduais, como a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Flumitur), vinculada à Secretaria Estadual de Turismo. “A proposta é aquecer a cadeia de negócios em torno dos rios em bom estado de preservação, gerando empregos e valorizando o turismo ecológico e cultural. A experiência internacional mostra que essa estratégia é viável e bem-sucedida,” explica Carlos Minc.

O projeto destaca a riqueza ambiental e cultural do Rio Macaé, incluindo seu leito, cachoeiras, florestas ribeirinhas, espécies aquáticas e áreas de preservação. Esse reconhecimento possibilitará que tanto unidades de conservação públicas quanto propriedades privadas se integrem à área de turismo, respeitando o patrimônio local.

A iniciativa visa incentivar atividades turísticas, culturais e de esportes radicais, além de proteger os atrativos naturais e a vida das comunidades ribeirinhas. “Queremos garantir que as populações que dependem do rio, como pescadores e trabalhadores do turismo, sejam beneficiadas e tenham condições de preservar e usufruir dessa importante riqueza natural,” conclui Minc.