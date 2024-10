Premiação celebra os projetos mais inovadores da gestão pública de Macaé, reforçando o compromisso dos servidores em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/10/2024 14:36

Macaé - A entrega do IV Prêmio Servidores Inovadores, promovido pela Secretaria Adjunta de Ensino Superior, reconheceu iniciativas de destaque que estão transformando a administração pública em Macaé. O evento, realizado na Cidade Universitária, premiou 12 equipes de 14 órgãos municipais, selecionando 131 profissionais entre os 265 inscritos que se dedicaram a oferecer serviços mais eficientes e humanizados para a comunidade.

O objetivo do prêmio é incentivar a criatividade e promover melhorias nos serviços públicos, buscando fortalecer a cultura de inovação na gestão municipal. A secretária adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon, ressaltou o impacto positivo da premiação. "Esses profissionais superaram desafios e encontraram soluções inovadoras que beneficiam diretamente a população, trazendo excelência para o setor público", destacou.

Entre as categorias premiadas estavam "Atendimento ao Cidadão", que celebra iniciativas de aproximação entre governo e população; "Políticas Públicas", valorizando projetos transformadores na gestão; "Pequenas Iniciativas", que reconhece ações simples com grande impacto; e "Gestão", que destaca avanços internos na administração. Cada categoria representa um passo a mais na direção de uma Macaé mais eficiente e conectada com as necessidades do cidadão.

Alice Tavares, da comissão organizadora, celebrou o crescimento do prêmio, que já reconheceu mais de 400 servidores em quatro edições. "É uma oportunidade de valorizar o trabalho que vai além do atendimento tradicional e alcança o cidadão de maneira mais próxima e eficaz", afirmou.

Na categoria Gestão, o primeiro lugar foi para o projeto “Capacitação para Servidores Públicos Municipais”, voltado ao atendimento da comunidade LGBTI+, uma iniciativa que busca dar visibilidade e garantir direitos para todos. "Reconhecer esses profissionais e criar políticas efetivas demonstra o olhar atento da gestão para a diversidade e inclusão", comentou Eduardo Noronha, representante da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

O projeto “Educação Antirracista no Colégio Municipal Botafogo” conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenas Iniciativas, abordando o racismo algorítmico e a importância do letramento antirracista. "Mostrar aos alunos que o racismo pode estar até mesmo na tecnologia ajuda a conscientizar e formar cidadãos mais críticos", destacou a diretora Ana Lúcia Teixeira.

Já em Políticas Públicas, o “I Curso de Capacitação em Letramento Racial e Políticas Afirmativas” levou o prêmio máximo. Segundo o secretário de Promoção da Igualdade Racial, Dorniê Matias, "a continuidade desse projeto foi garantida por lei, reforçando o compromisso da gestão com o combate ao racismo."

Por fim, na categoria Atendimento ao Cidadão, o programa de distribuição de fórmulas nutricionais e dietas especiais da Secretaria de Saúde foi o grande destaque. “Ampliamos o alcance de 200 para 600 atendimentos, com mais variedade e acesso facilitado, demonstrando um cuidado especial com a população mais vulnerável”, explicou Verônica Guimarães, gerente de Alimentação e Nutrição.

A cerimônia reforça a dedicação dos servidores de Macaé em promover uma gestão pública mais eficiente e inovadora, colocando o município em posição de destaque no atendimento e respeito aos cidadãos.