Publicado 29/10/2024 09:15 | Atualizado 29/10/2024 09:28

Macaé - Na madrugada desta terça-feira (29), um veículo de transporte por aplicativo foi alvo de disparos enquanto trafegava pela Linha Azul, próximo aos prédios da MRV, em Macaé. Segundo informações preliminares, o motorista, que havia pegado a corrida na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, levava três passageiros em direção ao bairro Lagomar. Durante o trajeto, o carro foi atingido por tiros, fazendo com que o motorista perdesse o controle e o veículo caísse no canteiro central da via.

Dois dos ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O motorista, identificado como residente do Rio de Janeiro, sobreviveu ao ataque, mas o estado de saúde do terceiro passageiro não foi divulgado até o momento.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local e dar início às investigações. As autoridades ainda não informaram a motivação do ataque nem a identidade das vítimas, mas destacaram que o caso já está sendo investigado pela delegacia local.

Veículo alvejado durante corrida por aplicativo termina no canteiro central da Linha Azul, em Macaé; ataque deixa dois mortos Foto: Reprodução