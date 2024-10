Cemitérios de Macaé recebem inspeções rigorosas para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti durante o Dia de Finados - Foto: Ilustração

Cemitérios de Macaé recebem inspeções rigorosas para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti durante o Dia de FinadosFoto: Ilustração

Publicado 29/10/2024 11:07

Macaé - Para garantir a segurança da população que visitará os cemitérios de Macaé no Dia de Finados (2), a Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), da Secretaria de Saúde, intensifica as ações de inspeção e combate ao mosquito Aedes aegypti entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A medida busca impedir a proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya, doenças que ainda representam risco à saúde pública.

Durante esse período, agentes de endemias visitam os cemitérios da cidade, incluindo o Memorial da Igualdade, na Virgem Santa, e o cemitério de Santana, no Morro de Santana, com inspeções previstas para o dia 30. Já no dia 31, as vistorias ocorrem nos cemitérios do Rosário, Santíssimo e São João Batista, em Imbetiba, enquanto o cemitério São José do Barreto será inspecionado em 1º de novembro. Equipes também atuarão nos cemitérios da Região Serrana, passando pelos locais em Frade, Óleo, Córrego do Ouro e Bicuda.

Os agentes orientam que os visitantes tragam flores em recipientes que não acumulem água, ajudando assim a evitar possíveis criadouros do Aedes aegypti. Essa ação preventiva coincide com a chegada do verão, época em que as condições para a proliferação do mosquito aumentam.

Paralelamente às inspeções nos cemitérios, a Cevas intensifica visitas domiciliares em diversos bairros entre os dias 29 e 31 de outubro, tratando focos e aplicando larvicidas. Na terça-feira (29), a ação foca nos bairros Cajueiros e Aroeira; no dia 30, ocorre no Parque Aeroporto e Lagomar; e na quinta-feira (31), em Imboassica, Mirante e Granja dos Cavaleiros.