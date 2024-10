A Femass mantém o compromisso de qualidade e acesso na formação superior, ampliando oportunidades com a transferência externa - Foto: Ilustração

Publicado 30/10/2024 14:23 | Atualizado 30/10/2024 14:23

Macaé - A Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (Femass) anunciou a lista de aprovados para transferência externa nos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação para o primeiro semestre de 2025. A iniciativa é parte dos esforços da Secretaria Adjunta de Ensino Superior em ampliar o acesso à educação superior pública, proporcionando oportunidades de continuidade acadêmica para estudantes de outras instituições.

Os aprovados têm entre os dias 21 e 23 de janeiro para realizar a pré-matrícula, que será feita exclusivamente de forma online no portal acadêmico (acadêmico.femass.edu.br). A inscrição será validada por meio do login e senha correspondentes ao número de inscrição no processo seletivo. Para garantir a precisão e o recebimento dos documentos, a instituição solicita que todos sejam digitalizados e enviados no formato PDF, não sendo aceitas imagens fotografadas.

Entre os documentos exigidos para o processo estão a Carteira de Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, além do histórico e certificado de conclusão do Ensino Médio. Candidatos do sistema de cotas também devem incluir a declaração de acordo com o critério de inscrição e, para os homens maiores de 18 anos, o comprovante de quitação com o serviço militar é indispensável. O Título de Eleitor e um comprovante de residência atualizado completam a lista de exigências.