Tenente-coronel Luciano Castilhos recebe o comando do 9º GBM em cerimônia com autoridades locais - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 15:37

Macaé - O 9º Grupamento de Bombeiros de Macaé (GBM) realizou a troca de comando, marcando a passagem de responsabilidade do tenente-coronel Leonardo Henrique Peleteiro para o tenente-coronel Luciano da Costa Castilhos. Castilhos, com 27 anos de carreira no Corpo de Bombeiros e ex-secretário de Defesa Civil de Macaé, assumiu o cargo com o compromisso de seguir com dedicação ao serviço da corporação.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-prefeito de Macaé, Célio Chapeta, e o comandante do Comando de Bombeiros de Área V Baixada Litorânea, Ramon Camilo de Barros Farias, responsável pela transmissão oficial do cargo. “Tenho a certeza de que cumpri minha missão. Ao tenente-coronel Castilhos, desejo sucesso em cada desafio superado e que mantenha o orgulho e a integridade dessa farda,” destacou Farias.

A cerimônia também contou com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, que destacou a importância da parceria entre as secretarias e o Corpo de Bombeiros em ações de segurança para a população. Diversos secretários e autoridades locais marcaram presença, reforçando o apoio ao novo comandante e à continuidade dos serviços de excelência na corporação.