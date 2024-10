Atividades de conscientização e cultura marcam o Outubro Rosa no Polo Municipal em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2024

Macaé - O Polo Municipal de Apoio ao Paciente Oncológico da Secretaria de Saúde de Macaé realiza, até esta quinta-feira (31), uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa. Iniciada na terça-feira (29), a campanha promove palestras, música e atividades de conscientização, focadas em incentivar o cuidado com a saúde da mulher e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

No evento, o secretário de Saúde, Lucas Rodrigues, reforçou o compromisso da campanha com o diagnóstico precoce, lembrando que “prevenir é salvar vidas, e queremos fortalecer a importância dos exames regulares para que mais mulheres possam se cuidar e detectar problemas com antecedência”. A secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, destacou que a rede municipal realiza entre 500 e 600 mamografias por mês, sem lista de espera, incentivando as mulheres a fazerem o agendamento.

A coordenadora do Polo, Maria Silva, compartilhou que as atividades incluem dinâmicas, sorteios e palestras, proporcionando informação de forma leve e acessível. Na quinta-feira, para o encerramento, o evento terá uma palestra com a psicóloga Sane Masson e uma roda de conversa, culminando com uma apresentação musical do cantor gospel Samuel Reis, a partir das 9h.

O médico Sávio Mussi comentou a importância do Outubro Rosa como uma mobilização comunitária: “Queremos conscientizar de outubro a outubro, fazendo com que toda a sociedade participe da prevenção.” Já Flávio Antunes enfatizou o compromisso do Polo em oferecer um atendimento humanizado, com uma equipe especializada para apoiar as mulheres da região.

