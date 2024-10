Frota do SIT fica parada após furto de módulos eletrônicos; polícia de Macaé intensifica investigações para frear onda de crimes - Foto: Ilustração

Frota do SIT fica parada após furto de módulos eletrônicos; polícia de Macaé intensifica investigações para frear onda de crimesFoto: Ilustração

Publicado 31/10/2024 10:06

Macaé - Durante a madrugada desta quinta-feira (31), a garagem da empresa de transporte Sistema Integrado de Transporte (SIT), localizada no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, foi alvo de um furto significativo. Em uma ação ousada, criminosos invadiram o local e subtraíram módulos eletrônicos de 31 ônibus, veículos que estavam fora de operação aguardando a venda. O furto desses equipamentos, essenciais para o funcionamento dos veículos, deixou a frota inoperante, provocando prejuízos financeiros e impactando a logística da empresa.

Esse caso é o segundo do tipo registrado recentemente na cidade, aumentando as preocupações de segurança. A empresa de ônibus Fiel também sofreu um furto semelhante, com a retirada de módulos de sua frota, o que leva a polícia a investigar uma possível conexão entre os crimes. As autoridades reforçaram as rondas de patrulhamento e já intensificaram as investigações para identificar os envolvidos, com foco em câmeras de segurança na região e análise de possíveis rotas de fuga.

O setor de transportes local vem enfrentando desafios contínuos, e as empresas prejudicadas reforçam a necessidade de medidas de segurança e apoio no combate ao furto de equipamentos e peças, que tem se tornado cada vez mais recorrente. A polícia de Macaé promete agir com rigor para frear essa onda de crimes e proteger o setor, essencial para a mobilidade urbana.