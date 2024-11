Plantação de soja em Macaé: produção em alta com mercado nacional em expansão. - Foto:Ilustração

Plantação de soja em Macaé: produção em alta com mercado nacional em expansão.Foto:Ilustração

Publicado 01/11/2024 10:26 | Atualizado 01/11/2024 10:33

Macaé - Macaé está confiante em uma safra de sucesso com o plantio de soja que teve início neste período. O volume de grãos plantados aponta para uma colheita robusta, com expectativa de que a produção abasteça diferentes regiões do Brasil. A cidade se consolida cada vez mais como um polo de destaque no setor agrícola, ampliando sua contribuição no mercado nacional de grãos.

O cultivo da soja em Macaé é resultado de um planejamento que busca não só fortalecer a economia local, mas também expandir sua influência no agronegócio brasileiro. A expectativa é que a próxima colheita traga frutos de alta qualidade, aproveitando o solo fértil e o clima favorável da região.

Este investimento agrícola diversifica as atividades econômicas de Macaé, tradicionalmente conhecida pela indústria de petróleo, e coloca o município em posição de destaque no mercado de grãos. Com o sucesso dessa nova etapa de plantio, o município espera ampliar ainda mais a distribuição do grão para todo o Brasil, consolidando-se como um importante fornecedor.