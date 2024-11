Cerimônia de posse marca a entrada do coronel Olavo no comando do 32º BPM e a despedida do coronel Arêdes após conquistas históricas na segurança - Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 10:16 | Atualizado 01/11/2024 11:02

Macaé - O coronel Olavo Otávio Ramos assumiu, nesta quinta-feira (31), o comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Macaé, substituindo o coronel Marcelo Amorim Arêdes. Em cerimônia realizada na sede do batalhão, o novo comandante foi recebido por autoridades locais, estaduais e membros da corporação, que destacaram os recentes avanços conquistados sob o comando de Arêdes. A cerimônia também marcou um momento de reflexão sobre o trabalho de segurança realizado na região, que nos últimos anos alcançou expressiva redução nos índices de criminalidade, elevando a sensação de segurança entre os moradores de Macaé e municípios vizinhos.



Durante seu discurso de despedida, o coronel Arêdes ressaltou a série histórica de quedas nos índices criminais, incluindo um marco inédito: a redução de letalidade a zero no mês anterior, algo nunca antes registrado no batalhão. Além disso, o 32º BPM se destacou entre os 40 batalhões do estado, posicionando-se entre os três primeiros no Sistema Integrado de Metas por três semestres consecutivos. Esses resultados, segundo Arêdes, refletem o esforço conjunto de uma equipe resiliente e dedicada, bem como a parceria entre a Polícia Militar e outras instituições de segurança.

Dentro do cerimonial, Welberth fez a entrega de um quadro para o coronel Marcelo Amorim Arêdes, que passou o cargo depois de cerca de dois anos à frente da unidade, sendo substituído pelo coronel Olavo Otávio Ramos Rui Porto Filho



O novo comandante Olavo Otávio Ramos, com experiências em operações no interior e em regiões de alta criminalidade, como a Baixada Fluminense, enfatizou seu compromisso com a continuidade do trabalho. Ramos destacou que, embora cada região tenha desafios específicos, ele pretende adaptar as estratégias de segurança para atender à realidade local, sempre com foco na prevenção e na redução da criminalidade. “A população pode esperar um trabalho árduo e uma presença constante nas ruas”, afirmou Olavo, que ressaltou a importância de parcerias institucionais para manter o clima de segurança pública.



A cerimônia também contou com o discurso do coronel André Luís da Silveira Ramos, comandante do 6º CPA, que expressou reconhecimento ao trabalho de Arêdes e deixou uma mensagem de incentivo a Olavo. Segundo André, a continuidade das boas práticas é essencial para fortalecer o vínculo entre a comunidade e a Polícia Militar, assegurando resultados positivos. Ele incentivou o novo comandante a manter as conquistas já alcançadas, além de imprimir sua marca pessoal em busca de mais avanços.



O evento finalizou com o agradecimento emocionado de Arêdes, que reconheceu o apoio dos colegas, familiares e de parceiros institucionais ao longo de sua trajetória no 32º BPM. Para o coronel Olavo, Arêdes desejou sucesso e afirmou que o batalhão está em boas mãos. Agora, como chefe do Estado-Maior do Comando Regional do 6º CPA, Arêdes estará próximo para colaborar com o novo comando. Em um momento de transição que fortalece a união e o comprometimento das forças de segurança, o 32º BPM reafirma seu papel essencial na proteção da população e na promoção da paz em Macaé e nas cidades vizinhas.

