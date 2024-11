Policiais militares e civis capturam suspeitos de roubo e sequestro de empresário em Macaé; investigação aponta ligação com quadrilha da região - Foto: Reprodução

Publicado 03/11/2024 08:43

Macaé - Em uma ação coordenada, policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e da 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP) prenderam dois suspeitos de participar de um violento sequestro seguido de roubo, ocorrido na noite de sexta-feira (1º) contra um empresário em Macaé. O crime aconteceu na região da Lagoa de Imboassica, onde a vítima foi abordada ao entrar em seu veículo. Os criminosos o transferiram para outro carro, de onde roubaram joias em ouro avaliadas em cerca de R$ 100 mil. A vítima foi posteriormente abandonada nas proximidades do Trevo das Bandeiras, na Linha Verde.

Após intensa investigação, os policiais localizaram Igor Ortiz dos Santos, conhecido como "Zoreba", no bairro Costazul, em Rio das Ostras, no início da tarde de sábado (2). O suspeito dirigia um Chevrolet Montana branco e, durante a abordagem, os agentes encontraram uma chave de um veículo Renegade — modelo que teria sido utilizado no sequestro. Zoreba indicou onde o veículo Renegade havia sido abandonado, levando a polícia até uma rua no bairro Extensão do Bosque. Ao abrir o veículo, os policiais também encontraram a chave de um Audi pertencente à vítima, confirmando o envolvimento de Zoreba no crime.

Sob custódia, Zoreba revelou a identidade de seus cúmplices, conhecidos como “Da Prata”, “Misterinho” e “Jota”, informando que os pertences roubados estariam com "Da Prata". Dando continuidade às buscas, a polícia conseguiu localizar e prender Carlos Balikuddembe Lemos da Silva, vulgo “Misterinho”, na residência de seu pai, na comunidade do Âncora, em Rio das Ostras. Conhecido como líder de uma facção de tráfico de drogas na região, Misterinho acumula 24 anotações criminais, incluindo homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal e incêndio.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à 123ª DP, onde foram autuados por roubo e extorsão mediante sequestro. Durante perícia, foi constatado que o veículo Renegade estava clonado e havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro em 29 de agosto de 2024. Com isso, Zoreba também enfrentará acusações por adulteração de sinal identificador de veículo. A operação contou com o suporte da Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé e da Polícia Federal, e as investigações seguem para localizar os demais envolvidos.

