Evento na Câmara Municipal promete discutir estratégias para valorização e capacitação de servidores em Macaé - Foto: Ilustração

Evento na Câmara Municipal promete discutir estratégias para valorização e capacitação de servidores em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 04/11/2024 12:35

Macaé - A Secretaria Adjunta de Recursos Humanos de Macaé (Semarh) realizará o I Congresso de Gestão de Pessoas na Administração Pública Municipal entre os dias 5 e 7 de novembro, das 8h30 às 12h30, na Câmara Municipal, localizada no bairro Virgem Santa. O congresso pretende aprimorar a capacitação dos gestores, e os interessados podem se inscrever enviando nome, matrícula e cargo para o e-mail: sec.adj.rh@macae.rj.gov.br.

Com foco na valorização do servidor municipal e na busca por uma gestão mais eficiente e eficaz, o congresso abordará políticas públicas voltadas à qualificação dos gestores. “Investir nos gestores é um investimento direto na qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade”, comentou o secretário de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino. A proposta é que o evento passe a integrar o calendário oficial de atividades do município.

A programação terá palestras e discussões sobre temas relevantes para a administração pública. Na abertura, o padre Gleison Lima falará sobre “O Ato de Servir ao Público”, seguido do professor Evandro Julião, da Fundação Getúlio Vargas, que discutirá “Liderança e Gestão de Equipes”. Outros temas incluem “Ergonomia e Ginástica Laboral”, apresentado pela Secretaria de Esportes, e “Desafios Atuais da Gestão de Pessoas”, com o professor Carlos Maurício Fróes.

No segundo dia (6), temas como segurança do trabalho e saúde do trabalhador terão destaque. Armindo Rosa apresentará a importância do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) e Jocelino Cabral abordará as mudanças e panorama do eSocial. O fechamento será com Valter Shuenquener, tratando sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e as melhores práticas.

O último dia, quinta-feira (7), traz discussões sobre previdência dos servidores. A diretora do Macaeprev, Hélida Márcia, falará sobre o papel do regime próprio de previdência. Em seguida, o evento abordará a previdência complementar com um representante do BB Previdência e encerra com um painel sobre práticas de qualidade de vida com Fabieni Rodrigues, da Casa do Servidor Municipal de Macaé.