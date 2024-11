Ação acontecerá no Ciep Municipalizado Professor Darcy Ribeiro, no bairro Nova Holanda, das 9h às 14h - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 04/11/2024 10:19 | Atualizado 04/11/2024 10:20

Macaé - Com a proposta de aproximar diversos serviços essenciais da população, a Prefeitura de Macaé realizará mais uma edição do programa "Prefeitura Presente" no próximo dia 9 de novembro. A ação acontecerá no Ciep Municipalizado Professor Darcy Ribeiro, no bairro Nova Holanda, das 9h às 14h, e contará com uma gama de serviços gratuitos oferecidos por diversos órgãos municipais.

Durante o evento, os moradores terão acesso a vacinação, encaminhamento para vagas de emprego, orientação jurídica com o Procon, além de informações sobre a Casa do Empreendedor. Também serão realizadas ações de saúde com foco na prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e combate ao mosquito da dengue.

A mobilização envolverá várias secretarias, incluindo as de Saúde, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Educação, Esportes, Cultura, Igualdade Racial e Ambiente. O programa visa facilitar o acesso da população a serviços que promovem bem-estar e cidadania, fortalecendo o apoio direto da administração pública nos bairros.

Criado em 2022, o programa “Prefeitura Presente nos Bairros” foi instituído para atender as necessidades da comunidade local, levando soluções diretamente aos bairros. Esta será a 17ª edição da iniciativa, que se destaca pelo compromisso com uma Macaé mais acessível e participativa.