Sistema de monitoramento de Macaé já auxilia na captura de criminosos e na segurança do trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2024 06:35

Macaé - O sistema de monitoramento implementado pela Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Macaé, embora ainda em fase inicial, já demonstra sua eficácia em contribuir para a segurança pública e na análise de incidentes de trânsito. Na última sexta-feira (1º), as imagens capturadas pelas câmeras foram cruciais para a Polícia Militar e Civil na localização de um veículo e na prisão dos suspeitos envolvidos em um sequestro relâmpago na cidade.

Atualmente, o sistema conta com cerca de 180 câmeras instaladas em diversas vias de Macaé, distribuídas entre equipamentos de fiscalização eletrônica e semáforos. Além disso, o sistema utiliza tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), permitindo a leitura automática de placas. Essa estrutura representa apenas uma fração do ambicioso projeto do Centro Integrado em Mobilidade e Apoio ao Cidadão (Cimac), que pretende expandir para mais de 800 câmeras por todo o município.

“O monitoramento já está contribuindo significativamente para a segurança pública, ajudando na resolução de crimes e na prevenção de novas ocorrências no trânsito. Fomos acionados pela Polícia Militar para auxiliar na busca pelo veículo envolvido no sequestro na sexta-feira. Graças ao registro de imagens em pontos estratégicos, conseguimos fornecer o apoio necessário às forças policiais para a elucidação desse crime”, destacou Jayme Muniz, Secretário de Mobilidade Urbana.