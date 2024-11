Investimentos nos campos maduros expandem horizontes no mercado offshore de Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Macaé - Os US$ 13 bilhões já projetados pela Petrobras para elevar o nível de produção das reservas da Bacia de Campos, ampliando o percentual de recuperação dos chamados “campos maduros” até 2025, expandem os horizontes de Macaé como a principal base de operações do mercado offshore no Brasil, um caminho que viabiliza também o desenvolvimento de novos projetos na cidade, alinhados à produção de energia através da oferta do gás.

Com a visão da Petrobras em manter o ritmo acelerado do Plano de Revitalização da Bacia de Campos, que já gerou mais de US$ 60 bilhões injetados na última década, Macaé identifica novas oportunidades do mercado responsável, hoje, por impulsionar os indicadores positivos obtidos pela cidade desde 2021, como mais de 35 mil novos postos de trabalho gerados em quatro anos, e o equilíbrio orçamentário que garantiu o investimento no maior pacote de obras de infraestrutura executado no interior do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos.

“A decisão da Petrobras em ampliar os investimentos na Bacia de Campos eleva a capacidade de Macaé em atrair investimentos, gerar oportunidades e mais empregos. Nós preparamos a cidade para viver este novo ciclo de desenvolvimento a partir do potencial do petróleo, do gás e da energia. E, sem dúvidas, somos hoje o município melhor preparado para oferecer todo o suporte necessário para o mercado offshore se expandir, e sustentar o crescimento do Estado e do país”, avalia o prefeito Welberth Rezende.

Além dos US$ 13 bilhões projetados pela Petrobras para serem investidos na Bacia de Campos até 2025, mais US$ 22 bilhões já estão planejados para manter o ritmo de ampliação da capacidade de produção dos campos situados nas áreas maduras da região.

A perspectiva é que as reservas da Bacia de Campos voltem a assumir o protagonismo de produção no mercado offshore Brasileiro semelhante ao registrado na década de 70, era em que o pós-sal representou a gêneses do desenvolvimento das atividades do petróleo e do gás em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

“Esta nova força da Bacia de Campos está complementada no interesse e na operação das operadoras independentes que auxiliam a Petrobras nesta estratégia de recuperação do potencial dos campos maduros. O nosso diálogo com essas empresas vai além do aspecto da infraestrutura, mas alcança também o apoio para o desenvolvimento de tecnologia, projetos de sustentabilidade e a responsabilidade social que fazem parte hoje do contexto global do mercado do petróleo”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna.