Recapeamento em andamento na Rua da Igualdade traz melhorias para o trânsito e saneamento de ImbetibaFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2024 09:49 | Atualizado 06/11/2024 09:54

Macaé - A Rua da Igualdade, situada entre a Avenida dos Jesuítas e a Travessa Barreto, no bairro Imbetiba, em Macaé-RJ, passará por ajustes no trânsito para permitir o recapeamento do asfalto nesta quarta-feira (6). O trecho, recentemente submetido a obras para a instalação de poços de visita (PVs), terá bloqueio parcial durante o trabalho, com rotas alternativas pela Rua Dr. Bueno e Avenida Agenor Caldas. É importante notar que o cronograma pode ser alterado em caso de imprevistos técnicos ou climáticos.

O projeto de obras no local busca melhorar a eficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto de Imbetiba, facilitando a manutenção e a limpeza das redes de esgoto dedicadas. Mesmo com os ajustes, a rede exclusiva para esgoto permanece disponível para que proprietários de imóveis realizem suas ligações. Para informações adicionais ou dúvidas, a BRK disponibiliza os números 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.