Equipe de profissionais de saúde recebe orientações para reforçar o combate à dengue em Macaé. - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 06/11/2024 09:40

Macaé - Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti cresce, e as chances de uma epidemia de dengue, conforme alerta do Ministério da Saúde, se tornam maiores. Em resposta, a Secretaria de Saúde de Macaé tem intensificado capacitações para profissionais da saúde como medida estratégica de combate às arboviroses.

Na última terça-feira (5), médicos da rede básica participaram de um treinamento sobre Manejo Clínico das Arboviroses, realizado no auditório do Centro Integrado de Administração em Saúde (CIAS). A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Liciane Furtado, destacou que as capacitações continuarão até o fim do mês e incluirão módulos para a Alta Complexidade, com a participação de profissionais da rede privada. “Quanto mais rápido o diagnóstico e o início do tratamento, menor a chance de hospitalização e complicações decorrentes das arboviroses”, enfatizou.

Liciane também destacou a importância da colaboração da população para prevenir a doença, incentivando que todos realizem inspeções em suas residências para eliminar focos de água parada, principais locais de proliferação do mosquito. “É fundamental que cada um faça sua parte, eliminando os focos e evitando acúmulo de água”, ressaltou.

Outro desafio, segundo a coordenadora, é estimular que a população busque atendimento médico ao surgirem sintomas, principalmente os indivíduos com comorbidades. “Dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito bem conhecido da população. Todos sabem como ele se reproduz e onde pode ser encontrado”, pontuou.

Durante o treinamento, os profissionais revisaram protocolos de classificação e manejo dos casos conforme a gravidade dos sintomas, além de orientações sobre o diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Foi apresentado o Cartão de Acompanhamento do Paciente, que registrará os dados e a evolução do quadro clínico. “Sempre que o paciente retornar à unidade de saúde, é essencial que apresente o cartão para garantir o acompanhamento adequado”, explicou a coordenadora.