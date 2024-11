Macaé se destaca como um dos maiores geradores de empregos do Estado, refletindo o crescimento econômico da região - Foto: Ilustração

Publicado 06/11/2024 10:37

Macaé - Macaé vive um momento de crescimento econômico, com destaque para o mês de setembro, quando registrou o maior número de contratações do ano: 1.448 novas vagas. Os dados, fornecidos pela plataforma Retratos Regionais da Firjan, são baseados nas últimas informações divulgadas pelo CAGED. Até o final de setembro, o município do Norte Fluminense se manteve como o quarto maior gerador de empregos no Estado, com um total de 6.762 vagas criadas.

A cidade superou municípios de grande porte, ocupando a quarta posição no ranking estadual, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, que gerou 71.137 novos postos de trabalho, de Niterói (7.518) e de Duque de Caxias (7.216). A Indústria se destacou em setembro como o setor que mais gerou vagas, com 601 novas oportunidades, sendo 275 delas direcionadas à área de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos.

Campos, por sua vez, ocupa a sexta posição com 4.844 novas vagas, tendo o setor de Serviços como principal responsável pela criação de empregos, com 3.069 postos. O comércio e a construção civil também contribuíram para o saldo positivo de 178 vagas em setembro.

Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte Fluminense, afirmou que a força econômica da região é um grande argumento para que as autoridades governamentais reconheçam a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura, como a Estrada do Contorno e a EF-118. Para ele, a região tem o potencial para se tornar um importante polo logístico, atendendo a estados vizinhos e atraindo empresas de diversos setores.

O Estado do Rio de Janeiro também se destacou no cenário nacional, ocupando a segunda posição no ranking de geração de empregos. Em setembro, foram registrados 19.740 novos postos de trabalho no estado, um crescimento considerável em comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram criados 17.115 empregos.

