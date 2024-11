Serviço de PEP já é disponibilizado na UPA da Barra e no Hospital Público de Macaé (HPM) - Foto: Ilustração

Publicado 06/11/2024 10:12

Macaé - Com o objetivo de facilitar o acesso à Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV e descentralizar ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), o Programa IST/Aids da Secretaria de Saúde de Macaé se prepara para lançar o serviço no Pronto Socorro Municipal de Imbetiba a partir de 11 de novembro.

Na semana passada, uma reunião finalizou os ajustes para iniciar esse novo atendimento, com a presença de profissionais e gestores de saúde pública. Sandra Barcelos, coordenadora do Programa IST/Aids, destacou que a expansão do atendimento de PEP no Pronto Socorro é um passo importante para a prevenção do HIV, especialmente após situações de risco como acidentes ocupacionais, violência sexual e relações desprotegidas.

Para garantir a qualidade do serviço, a equipe do Pronto Socorro e do Programa IST/Aids passou por um treinamento específico, fortalecendo a capacidade de oferecer o tratamento preventivo com segurança e eficácia. Sandra reforçou a importância do uso contínuo de preservativos e outras medidas preventivas, lembrando que, apesar do novo serviço, a prevenção primária continua essencial.

Em Macaé, o serviço de PEP já é disponibilizado na UPA da Barra e no Hospital Público de Macaé (HPM), com atendimento em casos específicos de violência sexual e acidentes com material biológico para profissionais de saúde.