Drogas apreendidas em operação da equipe Segurança Presente em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:58

Macaé - Em mais uma ação de combate ao tráfico, a equipe do Segurança Presente de Macaé prendeu um homem de 20 anos suspeito de abastecer pontos de venda de drogas no bairro Cajueiros. Durante o patrulhamento, os agentes identificaram o suspeito, que apresentava um volume na cintura, o que levantou suspeitas. Na abordagem, foi encontrado com ele um saco contendo 11 pinos de cocaína.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu ser o responsável pelo fornecimento de drogas para uma “boca de fumo” na comunidade da Linha e informou que havia mais entorpecentes escondidos em um terreno próximo. Após vasculhamento no local indicado, os agentes localizaram um celular e mais uma sacola contendo 94 pinos de cocaína, totalizando 105 pinos apreendidos.

O caso foi encaminhado à 123ª DP, onde o suspeito foi autuado por tráfico de drogas com base no artigo 33 do Código Penal e permanece preso.