Polícia Civil efetua prisão em flagrante por violência doméstica e furto em MacaéFoto: Reprodução Polícia Cívil

Publicado 07/11/2024 10:33

Macaé - Na última quarta-feira (6), policiais civis da 123ª DP realizaram a prisão em flagrante de um homem de 48 anos acusado de lesão corporal, ameaça e furto. A vítima, que manteve um relacionamento de 15 anos com o agressor, relatou que foi violentamente atacada durante a manhã. Segundo ela, o acusado utilizou força física, aplicando enforcamentos, puxões de cabelo e tapas, além de jogar água sanitária sobre seu corpo.

O homem também teria proferido ameaças de morte e furtado o celular da vítima, em uma clara atitude de retaliação pelo término do relacionamento. Após buscas, o suspeito foi encontrado no bairro Granja dos Cavaleiros, onde foi preso e autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha.