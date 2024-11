Fernando Maluf, suspeito de chefiar esquema de golpes em idosos, ostenta luxo em Macaé enquanto aplica fraudes pelo país - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 07/11/2024 10:38

Macaé - Fernando Machado Maluf, de 63 anos, é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por liderar uma quadrilha que aplica golpes em idosos em várias regiões do país. Morador de uma casa luxuosa em um condomínio de alto padrão em Macaé, Maluf permanecia pouco tempo na cidade, viajando constantemente para executar suas fraudes em outras localidades.

Segundo a polícia, o golpe consistia em utilizar pequenas bolas de vidro, lançadas no asfalto para simular problemas mecânicos nos veículos das vítimas. Ao ouvirem os ruídos, os motoristas, geralmente idosos, paravam para verificar o que havia acontecido, momento em que eram abordados pelos criminosos. Fingindo-se de mecânicos, os membros da quadrilha se ofereciam para "ajudar" e cobravam valores altos pelo suposto reparo.

Em um dos casos investigados, um casal de idosos sofreu um prejuízo de R$ 4,2 mil. A quadrilha abordou o casal após as vítimas ouvirem ruídos provocados pelas bolinhas de vidro jogadas no chão. Um dos comparsas se aproximou do veículo, um Honda Accord conduzido por um homem de 70 anos, e informou que o carro apresentava problemas. Fingindo ser mecânico, ele convenceu o idoso a abrir o capô. O golpista então mostrou uma tampa de óleo danificada, que ele mesmo havia trazido para aplicar o golpe, levando a vítima a acreditar na necessidade de um reparo urgente.