Alerta está em vigor a partir das 14h de hoje e segue até as 10h de sábado (09)Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 08/11/2024 13:06

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Defesa Civil recebeu um alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta sexta-feira (08), informando sobre a possibilidade de chuvas intensas com acumulados superiores a 60mm/h ou 100mm em 24 horas, representando alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos em áreas de risco. O alerta está em vigor a partir das 14h de hoje e segue até as 10h de sábado (09).

Regiões afetadas incluem o Norte, Noroeste, Sul e Centro Fluminense, além das Baixadas, Zona da Mata e Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Defesa Civil orienta que a população permaneça em locais seguros, observe eventuais mudanças em encostas e desligue aparelhos e o quadro de energia geral. Em caso de inundação, proteja documentos e pertences em sacos plásticos para evitar danos.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199 ou via WhatsApp: (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros está disponível pelo número 193.