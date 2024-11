A previsão é válida para até este domingo (10), às 10h e a Defesa Civil prossegue em estado de alerta - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 09/11/2024 12:50

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé informa que o alerta de chuvas intensas permanece até a manhã deste domingo (10). A previsão aponta acumulados de 30 a 60 mm/h e possibilidade de ventos entre 60 e 100 km/h, reforçando o estado de atenção em toda a cidade.



Na madrugada deste sábado (9), uma árvore caiu no bairro Barra de Macaé, atingindo um veículo na Rua Hérmes Santório, próximo ao Cemeas e ao Colégio Vanilde Natalino Mattos. Equipes foram ao local, e não houve vítimas. Além disso, bairros como Novo Horizonte, Aeroporto, e Piracema registraram alagamentos, enquanto áreas beneficiadas com obras de macrodrenagem se mantiveram sem ocorrências.



A Defesa Civil orienta os moradores a evitarem abrigos debaixo de árvores e, se possível, desligarem aparelhos elétricos e quadros de energia geral em caso de ventos fortes. A previsão de chuvas e ventos persiste até domingo, às 10h, mantendo as equipes em estado de alerta.



Em caso de emergência, a população deve contatar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



