Ampliação da ETE Centro em Macaé vai dobrar capacidade de tratamento de esgoto e atender crescimento populacionalFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2024 10:54

Macaé - A cidade de Macaé está em plena expansão econômica e, para acompanhar o ritmo acelerado do crescimento populacional, um importante avanço na infraestrutura de saneamento está em curso: a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Centro. O projeto visa dobrar a capacidade de tratamento da unidade, passando de 100 para 200 litros por segundo, em uma obra que permitirá o processamento diário de mais de 17 milhões de litros de esgoto – o equivalente a cerca de sete piscinas olímpicas.



A expansão atende ao crescimento urbano e à necessidade de novos serviços de esgotamento sanitário, especialmente com a instalação de novas redes coletoras em diversas áreas da cidade. Nesta etapa, a ETE recebe uma nova tubulação de aço inoxidável, que garantirá durabilidade e aprimoramento na operação. A obra exige um alto nível de coordenação entre as equipes de engenharia e operação para manter a estação funcionando plenamente durante a ampliação.



Além de contribuir para a proteção ambiental, o projeto reflete diretamente na saúde pública, evitando a poluição das praias e fortalecendo a qualidade de vida da população. Com tecnologias modernas de tratamento terciário, a ETE Centro reduz significativamente elementos poluentes, como fósforo e nitrogênio, e usa um sistema de desinfecção ultravioleta, tornando o efluente devolvido ao meio ambiente mais limpo e seguro.



