Entre as vagas disponibilizadas, está a de ajudante de açougueiroFoto: Ilustração

Publicado 11/11/2024 14:27

Macaé - A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho em Macaé: a Central do Trabalhador anunciou, nesta segunda-feira (11), 431 vagas em empresas de diferentes setores, com oportunidades para candidatos sem experiência. Entre as posições com maior demanda estão pedreiro (50 vagas) e servente (40), além de camareiro offshore, ajudante de açougueiro, atendente de restaurante e motorista de caminhão, com 10 vagas cada.

A Central do Trabalhador, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, está localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, Praia Campista, funcionando das 8h às 17h, em dias úteis. Candidatos podem acessar a lista completa de vagas no site da prefeitura ou realizar o cadastro online para concorrer às vagas. Empresas interessadas também podem cadastrar novas vagas pelo mesmo canal, incentivando a geração de emprego na região.

Central do Trabalhador facilita o acesso às oportunidades de emprego para quem busca uma recolocação profissional