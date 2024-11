Nova medida amplia educação em tempo integral com foco em formação humana e inclusão social - Foto: Ilustração

Publicado 11/11/2024 14:43 | Atualizado 11/11/2024 14:43

Macaé - Para fortalecer a educação em tempo integral na rede pública, o Comitê Municipal Intersetorial de Educação em Tempo Integral (Cometi) foi criado em Macaé, e já está promovendo debates sobre conceitos, legislação e práticas da educação integral. Com a meta de ampliar as matrículas e promover uma formação que abranja dimensões cognitivas, emocionais, culturais e políticas, o comitê visa envolver diversos setores da sociedade na construção de um ambiente escolar mais inclusivo e democrático.

Hoje, 34 escolas municipais em Macaé já oferecem educação em tempo integral, e o novo comitê busca expandir ainda mais esse número. A proposta é garantir que os alunos tenham acesso a atividades escolares por, no mínimo, sete horas diárias, distribuídas em dois turnos que não se sobrepõem, criando um espaço propício para a aprendizagem e o desenvolvimento integral.

O secretário municipal de Educação, Robério Dias, reforça que a educação integral é um caminho para uma formação humanizada, valorizando a diversidade étnico-racial, sociocultural, e de gênero, além de respeitar as necessidades de alunos com deficiência. “O objetivo é proporcionar uma vivência escolar completa, onde o conhecimento e as relações sejam construídos de forma humanizada e inclusiva,” afirmou.

Além de ampliar a permanência nas escolas, a política de educação integral também visa promover equidade educacional, reduzindo os efeitos das desigualdades sociais. Com a participação de órgãos como Saúde, Cultura, Esporte e Igualdade Racial, o comitê atuará de forma integrada, consolidando a educação integral como uma prática transformadora.