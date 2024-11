Hospital Macaé D?Or, nova referência em saúde e geração de emprego na cidade - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Hospital Macaé D?Or, nova referência em saúde e geração de emprego na cidadeFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 11/11/2024 14:35

Macaé - Com um investimento de R$ 300 milhões e 30 meses de obras, o Hospital Macaé D’Or se prepara para abrir as portas ainda este mês, trazendo um novo impulso ao setor de saúde privada em Macaé. A unidade, operada pela Rede Atlântica D’Or, será um marco na saúde de alta complexidade, oferecendo 143 leitos e a promessa de ampliar a capacidade com mais 84, além de 10 salas cirúrgicas e uma estrutura de urgência e emergência completa. A abertura deverá gerar 1.500 empregos diretos, movimentando ainda mais a economia local.

O prefeito Welberth Rezende destacou o impacto econômico e social da chegada do Macaé D’Or, mencionando a desburocratização para facilitar investimentos privados e os novos projetos da Petrobras na região, que aumentam a demanda por saúde especializada. Segundo ele, a cidade continua investindo em infraestrutura para se firmar como polo atrativo de negócios.

Paulo Junqueira Moll, CEO da Rede D’Or, frisou que a localização estratégica de Macaé – um centro de formação em saúde e de negócios do setor de óleo e gás – foi determinante para o investimento. Ivan Gontijo, presidente do grupo Bradesco Seguros, reforçou o compromisso de atender até 200 mil pacientes da região, com foco em tratamentos de alta complexidade, incluindo oncologia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana, celebrou a chegada do hospital como um avanço que consolida Macaé no cenário nacional, trazendo benefícios para toda a população e fomentando o progresso regional.

