"Apaexonados por Corrida" une esporte e solidariedade em Macaé para apoiar a causa das pessoas com deficiência - Foto: Ilustração

Publicado 13/11/2024 10:40 | Atualizado 13/11/2024 10:42

Macaé - A APAE-Macaé organiza, com apoio do município, a 4ª edição da corrida "Apaexonados por Corrida", marcada para o dia 1º de dezembro. O evento busca engajar a comunidade em atividades solidárias, incentivar a prática esportiva e arrecadar fundos para o atendimento especializado da instituição a pessoas com deficiência. Esta edição contará com modalidades de caminhada, corrida de 6 km, corrida kids e prova adaptada, promovendo participação inclusiva e acessível para todas as idades.

Rodrigo Caldeira, secretário de Esportes, reforça a importância da iniciativa: “Estamos animados para esta corrida, que une esporte e solidariedade, e faremos uma festa bonita para apoiar a APAE.” A corrida, já tradicional em Macaé, integra o calendário oficial de eventos da cidade e conta com o suporte logístico e estrutural do município.

As inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro pelo site Ticket Sports, com taxa de R$ 100. Participantes a partir de 60 anos e menores de 18 têm desconto de 50%. Kits de corrida, incluindo camiseta, número de peito e chip (para a prova de 6 km), poderão ser retirados de 28 a 30 de novembro na sede da APAE ou, no dia do evento, das 6h às 6h40min.

A APAE-Macaé, fundada em 2004, oferece assistência gratuita em diversas áreas, como Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia, além de atividades integrativas. O evento também conta com a parceria da Associação de Corredores de Rua de Macaé e outros patrocinadores.