Estrutura do show Águas Dançantes começa a ser montada na Lagoa de Imboassica, atraindo turistas e moradores para o Natal Magia - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 09:47

Macaé - Com a chegada de dezembro, Macaé reforça sua tradição natalina, atraindo moradores e turistas para as festividades que já garantem quase 100% de ocupação nos hotéis. Na terça-feira (12), a estrutura do aguardado espetáculo das Águas Dançantes começou a ser montada na Lagoa de Imboassica, trazendo de volta o show que impressionou o público no ano passado. A programação especial, que inclui a Vila do Papai Noel, faz parte do Natal Magia, um projeto que movimenta o turismo na cidade e promove atrações culturais e de lazer totalmente gratuitas.

Além de aquecer a economia local e gerar novos negócios, a iniciativa busca combater a sazonalidade turística, reforçando Macaé como um destino atrativo até nos períodos de baixa temporada. No site macae.rj.gov.br/natalmagia, é possível acompanhar a contagem regressiva para o Natal e obter informações sobre a agenda completa das atividades.

Em breve, a cidade divulgará os detalhes dos dias e horários das apresentações de Natal, que integram o Calendário de Eventos Turísticos de Macaé e prometem trazer mais magia ao fim de ano.