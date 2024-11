Acusado de violência doméstica ignora medida protetiva e invade casa da ex-mulher - Foto: Divulgação

Acusado de violência doméstica ignora medida protetiva e invade casa da ex-mulherFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2024 09:41

Macaé - Policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia, prenderam W.D.R.D.S, de 28 anos, por descumprir medida protetiva e cometer agressões contra sua ex-esposa. O homem, conhecido pelo apelido “Pernalonga”, estava com mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica de Macaé.

A vítima, que foi casada com o acusado por 12 anos, relatou que, após o fim do relacionamento, ele não aceitou a separação e a ameaçou em várias ocasiões, chegando até a atacá-la com uma faca durante sua gravidez. Após solicitar medida protetiva devido ao histórico de agressões, a mulher viu o acusado violar a ordem judicial, invadindo sua casa e puxando seu cabelo em um novo ato de violência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Justiça, onde responderá por violência doméstica e pelo descumprimento das medidas de proteção.