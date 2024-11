Material apreendido em operação da Polícia Civil no bairro Visconde, em Macaé - Foto:Divulgação

Publicado 15/11/2024 08:41

Macaé - Na tarde de quinta-feira (14), uma operação coordenada pelos delegados Dr. Pedro Emílio e Dr. Victor Azevedo, da 123ª Delegacia de Polícia, resultou na prisão de dois suspeitos ligados à facção Amigos dos Amigos, no bairro Visconde, em Macaé. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação foi desencadeada após o setor de inteligência da delegacia identificar um imóvel suspeito na região. Durante a abordagem, os policiais encontraram 261 pinos de cocaína, dinheiro proveniente do tráfico e um celular usado para as transações ilícitas. Um dos detidos confessou que as drogas eram suas e admitiu atuar como “vapor” e fornecedor local.

A Polícia Civil segue reforçando operações contra o crime e solicita denúncias anônimas pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043.