Prefeitura e Petrobras discutem inclusão de mão de obra local no maior plano de investimentos da Bacia de Campos - Foto: Divulgação

Prefeitura e Petrobras discutem inclusão de mão de obra local no maior plano de investimentos da Bacia de CamposFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2024 08:51 | Atualizado 15/11/2024 08:52

Macaé - A Petrobras e o governo municipal de Macaé deram início, na quarta-feira (13), às negociações para uma parceria que visa redefinir critérios de contratação de profissionais para os 25 mil empregos esperados até 2028, no contexto do Plano Estratégico 2024-2028 da estatal, com investimentos de US$ 22 bilhões na Bacia de Campos.

Durante encontro com a diretora executiva da Petrobras, Sylvia Maria Couto dos Anjos, o prefeito Welberth Rezende sugeriu a flexibilização de exigências de experiência profissional, permitindo que trabalhadores qualificados pelos cursos oferecidos pela prefeitura tenham acesso às novas vagas.

“É preciso garantir que a experiência não seja um empecilho para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado. Estamos investindo na capacitação da nossa população e precisamos que esses esforços se traduzam em oportunidades reais,” declarou o prefeito.

Os empregos serão gerados em projetos de revitalização de campos maduros, exploração de novos poços e descomissionamento de estruturas antigas. Um novo encontro está programado para alinhar os próximos passos da parceria.