Os convidados da pré-estreia foram a equipe dos filmes, atores e os entrevistados do documentário, além de artistas e produtores de MacaéFoto: Rui Porto Filho

Publicado 17/11/2024 10:59

Macaé - Dois filmes macaenses financiados pela Lei Paulo Gustavo, Escuta Ativa e Rap é compromisso, não é viagem, tiveram suas pré-estreias realizadas na noite de quinta-feira (14), no Sindipetro. As produções, dirigidas e idealizadas por Cybel Chagas, são média-metragens e serão exibidas ao público no próximo dia 25 de novembro.

Ambos os filmes foram selecionados na categoria de obras audiovisuais de 16 a 30 minutos e refletem diferentes facetas culturais da cidade. Rap é compromisso, não é viagem mergulha no universo do hip-hop em Macaé, mostrando os bastidores da cena underground de 2024. Já Escuta Ativa traz um enredo emocionante sobre a relação entre Guilherme, um jovem surdo, e Gabrielly, uma psicóloga iniciante, abordando inclusão e superação.

Os projetos foram viabilizados pela Secretaria de Cultura, que investiu R$ 1,375 milhão em iniciativas culturais locais. Segundo o secretário Leandro Mussi, os filmes evidenciam o talento artístico da região e a relevância da cultura para o desenvolvimento social e econômico.



Inclusão e representatividade em foco - Manoel Pedro, protagonista de Escuta Ativa, ressaltou a importância de promover a acessibilidade através da Libras, enquanto o rapper Skinny, destaque no documentário, destacou a influência do hip-hop em sua formação pessoal e artística.

A pré-estreia reuniu artistas, produtores, atores e colaboradores, reafirmando o potencial da arte como ferramenta de transformação e conexão em Macaé