Empresários e startups terão a chance de se conectar e explorar inovações para impulsionar a competitividade no evento da FirjanFoto: Divulgação

Publicado 18/11/2024 11:02

Macaé - No dia 26 de novembro, a Firjan IEL, por meio da aceleradora Conecta Lab, realiza em Macaé a edição Norte Fluminense da Rodada de Inovação. O evento, que ocorre na Firjan SENAI, visa aproximar empresas de diversos portes e startups inovadoras, com o objetivo de apresentar soluções para aprimorar a competitividade e sustentabilidade no setor industrial, além de explorar as potencialidades da Indústria 4.0.

Com início às 9h30, a programação contará com apresentações de especialistas e empresários, incluindo Rodolfo Gama, da Arte Cerâmica Sardinha, e Marcos Oliveira, da Firjan, que irá compartilhar os resultados do Diagnóstico de Inovação. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do link: [inscrição Rodada de Inovação Macaé](https://bit.ly/rodada-inovacao-macae).

Durante o evento, as empresas terão acesso a um diagnóstico de inovação personalizado, além de conhecer soluções práticas para implementar no seu negócio, especialmente nas áreas de sustentabilidade e Indústria 4.0. O brunch de networking, previsto para às 11h, será uma ótima oportunidade para empresários e startups trocarem experiências e promoverem parcerias estratégicas.