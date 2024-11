Caminhões iluminados e cheios de magia levam o espírito natalino às ruas de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 18/11/2024 10:59 | Atualizado 18/11/2024 10:59

Macaé - A magia do Natal ganhará as ruas de Macaé com a chegada da tradicional Caravana da Coca-Cola na próxima quarta-feira, 20 de novembro. Os icônicos caminhões iluminados, acompanhados do Papai Noel, iniciarão o trajeto às 19h, partindo do Shopping Plaza e encerrando no bairro São José do Barreto.

Sem interrupções no trânsito ou paradas programadas, o desfile passará por pontos estratégicos como Linha Verde, Cancela Preta, Cavaleiros, Praia Campista, Centro e Barra, antes de seguir pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) até o destino final.

A atração é uma iniciativa da Coca-Cola e alterações de horário ou trajeto são de responsabilidade da organização. Para acompanhar as novidades e conferir o itinerário completo, acesse o site oficial: [coca-cola.com](https://coca-cola.com/br/pt/offerings/christmas/coca-cola-truck).