Atletas da Copa Armageddon celebram um dia de integração e superação em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 18/11/2024 10:23 | Atualizado 18/11/2024 10:23

Macaé - O Tênis Clube de Macaé (Ginásio do Juquinha) foi palco da Copa Armageddon de Jiu-Jitsu neste domingo (17), reunindo cerca de 500 atletas de diversas categorias e idades. A competição, promovida pela Liga Armageddon com apoio da Secretaria de Esportes, destacou-se pela integração e inclusão, contemplando desde crianças até atletas com necessidades especiais.

O presidente da Liga, Cauê Holanda, enfatizou o papel formativo do evento. “O Festival de Medalhas para crianças de até 7 anos incentiva a prática esportiva, enquanto as lutas inclusivas reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento de todos os participantes”, afirmou.

O torneio contou com disputas nas categorias juvenil, adulto e master, além de premiações em dinheiro para o absoluto e para a maior equipe. Para o secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira, o evento reafirma o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte.

Atletas como Jam Pedro Brito, destaque na categoria pesado e absoluto, e a jovem multicampeã Yasmim Cruz ilustraram o impacto transformador do jiu-jitsu. “O esporte abriu portas para minha filha explorar o mundo, competir em alto nível e crescer como cidadã”, relatou Willian Cruz, pai de Yasmim.