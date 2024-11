Show Águas Dançantes promete encantar com novidades, celebrando o espírito natalino na Lagoa de Imboassica - Foto: Divulgação/Arquivo

Publicado 19/11/2024 10:23 | Atualizado 19/11/2024 10:24

A magia e o encanto das Águas Dançantes estão de volta a Macaé! A partir de 4 de dezembro, às 21h, a Lagoa de Imboassica será palco de um espetáculo gratuito que une luzes, jatos de água e fogos de artifício sem explosões, garantindo um ambiente inclusivo para pessoas sensíveis e animais de estimação.Segundo o secretário de Turismo, Leonardo Anderson, o evento promete ainda mais inovação. “Além da árvore flutuante, dois telões de LED em formato de meia-lua, com 20 metros cada, complementarão o show, tornando o espetáculo ainda mais emocionante. É um presente para a cidade, valorizando esse cartão-postal e oferecendo entretenimento de alta qualidade para moradores e turistas.”As apresentações ocorrem em 16 datas, incluindo dias como 7, 8, 13 e 25 de dezembro. Durante a semana, o espetáculo começa às 21h, enquanto aos finais de semana será antecipado para 20h.A programação natalina também conta com a inauguração da Vila do Papai Noel, marcada para 3 de dezembro, às 19h, no Parque da Praia Campista. A contagem regressiva pode ser acompanhada pelo site oficial: https://macae.rj.gov.br/natalmagia