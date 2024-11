Raí e Ana Fontes: destaques da Semana Macaé Empreendedora, promovendo conhecimento e inspiração - Foto: Divulgação

Raí e Ana Fontes: destaques da Semana Macaé Empreendedora, promovendo conhecimento e inspiração Foto: Divulgação

Publicado 20/11/2024 11:25

Macaé - A segunda edição da Semana Macaé Empreendedora promete movimentar a cidade com uma programação diversificada de palestras, painéis e rodadas de negócios, entre os dias 26 e 29 de novembro. O evento, que é gratuito e aberto ao público mediante inscrição, contará com participações de peso, como o ex-jogador Raí, Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora) e Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro.

A programação é descentralizada e terá atividades no Parque Aeroporto, na Região Serrana (Sana) e nos Cavaleiros. Além de palestras técnicas e painéis inspiradores, o evento promoverá encontros entre empreendedores locais, destacando histórias de sucesso e fomentando conexões.

O objetivo é apoiar micro e pequenos empresários, além de quem deseja iniciar no universo do empreendedorismo. Segundo Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa busca disseminar conhecimento e valorizar as boas práticas que impulsionam a economia brasileira.

Um dos destaques será o lançamento do Programa de Crédito Acredita, pelo Sebrae Nacional, com participação de Raí, ícone do futebol e embaixador do projeto. A programação também contempla o tema afroempreendedorismo e uma palestra especial de Ana Fontes sobre a importância da autonomia financeira para mulheres.

A Semana encerra com uma rodada de negócios no Royal Atlântica, conectando empresas locais com grandes marcas como Shopping Plaza Macaé e Unimed Costa do Sol.

Raí e Ana Fontes: destaques da Semana Macaé Empreendedora, promovendo conhecimento e inspiração