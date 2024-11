Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Público Municipal - Foto: Ilustração

Publicado 21/11/2024 09:32

Macaé - No início da madrugada desta quinta-feira (21), um grave acidente envolvendo uma motocicleta deixou um casal em estado crítico na Rodovia Amaral Peixoto, altura da Barra de Macaé. De acordo com informações preliminares, a moto em que estavam perdeu o controle, provocando a colisão.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros no local. Segundo informações, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Público Municipal (HPM) de Macaé, onde permanecem em atendimento. Até o momento, as identidades do casal e o estado de saúde atualizado não foram divulgados.

O acidente gerou atenção pela gravidade e reforçou o alerta sobre os cuidados ao transitar pela rodovia, especialmente durante a noite. Autoridades investigam as causas do ocorrido, buscando entender as circunstâncias que levaram à tragédia.