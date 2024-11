Moto Yamaha Fazer 250 azul apreendida pela polícia em operação no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Moto Yamaha Fazer 250 azul apreendida pela polícia em operação no Centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 21/11/2024 10:47

Macaé - Na quarta-feira (20), um homem foi preso em flagrante ao ser abordado pela polícia enquanto conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 250 azul sem placa e com a numeração do chassi suprimida. A ação ocorreu na Rua Alcides Mourão, 654, no Centro de Macaé, durante o apoio da guarnição à supervisão de operações.

O suspeito, foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade competente. Após avaliação, o acusado permaneceu preso e o veículo foi apreendido.

A Polícia Militar reforça a importância de operações de fiscalização para garantir a segurança no trânsito e combater irregularidades.