Motocicleta adulterada apreendida pela 123ª DP durante operação em Macaé - Foto: Divulgação

Motocicleta adulterada apreendida pela 123ª DP durante operação em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 11:37 | Atualizado 22/11/2024 11:39

Macaé - Policiais civis da 123ª DP prenderam em flagrante um homem de 28 anos por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A operação foi conduzida sob a coordenação dos delegados Dr. Pedro Emílio e Dr. Victor Azevedo.

Após receberem denúncias, os agentes localizaram, por volta das 13h, uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro Granja dos Cavaleiros. O proprietário foi identificado no local e, após perícia técnica confirmar as irregularidades, ele foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para combater crimes e tornar Macaé uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp da 123ª DP.