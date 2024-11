Fachada do Solar dos Mellos, que será palco da celebração em homenagem ao artista Seth - Foto: Ilustração

Publicado 22/11/2024 11:49

Macaé - O Museu Solar dos Mellos abrirá suas portas no dia 3 de dezembro para exibir o documentário sobre Seth, um dos maiores nomes da arte brasileira. Com direção de Márcio Gonçalves, o filme retrata a trajetória do artista macaense, conhecido por sua genialidade em caricaturas, ilustrações e publicidade. As sessões acontecerão às 19h e 20h, com entrada gratuita e inscrições online.

O projeto, financiado pela Lei Paulo Gustavo e produzido pela Triunfo Produções, marca as comemorações dos 20 anos do Solar dos Mellos. Segundo a direção do museu, a exibição do documentário ressalta a importância de Seth, que deixou um legado inestimável ao combinar precisão técnica e crítica social em suas obras.

O evento também destaca as recentes melhorias na infraestrutura do museu, que agora conta com rampa de acessibilidade e ampliação do jardim.