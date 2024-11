Ação educativa mobiliza moradores e comerciantes no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:10

Macaé - O calçadão da Avenida Rui Barbosa foi palco de uma importante ação de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Realizada na segunda-feira, a iniciativa incluiu a distribuição de materiais educativos e a demonstração das fases do inseto ao microscópio, atraindo a atenção de moradores e comerciantes da região.

Além da tenda montada ao lado da Sociedade Musical Nova Aurora, agentes de endemias realizaram vistorias em imóveis e comércios, aplicaram larvicida e pulverizaram bueiros. Durante as abordagens, moradores aproveitaram para relatar preocupações, como a dona de casa que solicitou assistência no controle de caramujos provenientes de uma casa abandonada.

O supervisor da operação destacou a importância das ações nesta época do ano, com calor e chuvas que favorecem criadouros. Os esforços se estenderão durante a semana com o projeto Cevas Itinerante, que percorrerá bairros com mutirões e reconhecimento geográfico para mapear focos do mosquito.

A programação segue até o Dia D de Combate às Arboviroses, marcado para o dia 30, com atividades em diversos pontos da cidade, incluindo Nova Holanda e Lagoa.