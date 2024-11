Materiais apreendidos pela polícia durante a operação no Visconde de Araújo - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2024 10:29

Macaé - Uma operação policial no bairro Visconde de Araújo, em Macaé, resultou na apreensão de drogas e dinheiro em espécie. A ação foi conduzida por equipes em patrulhamento, com o objetivo de combater o comércio de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, oito indivíduos foram revistados, mas apenas dois portavam materiais ilícitos. Com um dos suspeitos, foram encontrados dois pinos de cocaína e a quantia de duzentos e vinte e seis reais em espécie. Com o outro, foi apreendido um pino da mesma substância. Ambos admitiram o uso regular do entorpecente.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia local, onde foram autuados por posse de drogas, conforme prevê a legislação em vigor. Após o registro, os dois foram liberados.