Henrique exaltou que o trabalho dele é em prol da defesa ambiental e da ciência - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:02

Macaé - O biólogo Henrique Abrahão Charles, servidor municipal, está entre os três finalistas do Prêmio iBest 2024 na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade. Conhecido como Biólogo das Cobras, o professor ganhou no ano passado o Prêmio iBest como o maior influenciador ambiental do país e neste ano, já está entre os três primeiros colocados. O resultado será divulgado em fevereiro de 2025.

- Pra mim é uma honra estar representando Macaé como o maior do país na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade pela segunda vez. No ano passado dediquei o prêmio a Macaé com o prefeito Welberth Rezende e este ano, se ganhar, vou dedicar novamente - comentou o especialista. O link para votar em Henrique é o Prêmio iBest | O Prêmio e Guia do Universo Digital.

O Prêmio iBest é considerado a maior referência no reconhecimento do melhor na internet no país. Hoje é o maior prêmio do Brasil e também do mundo, com aproximadamente 20 milhões de usuários únicos somente em 2023.

Henrique acumula cerca de dois milhões de seguidores no YouTube, onde atua em defesa da ciência, do meio ambiente, preservação da natureza, educação ambiental e do profissional Biólogo, abordando temas de combate à pseudociência, Zoologia, Ecologia, Biologia das Serpentes e Cultura Nerd.

De maneira divertida e descontraída, Henrique discorre sobre cobras do mundo, outras serpentes brasileiras (como jararaca, jararacuçu, cascavel, surucucu, urutu cruzeira, cobra coral) e demais animais peçonhentos, saúde pública, importância médica, além de curiosidades da fauna silvestre.

Henrique é especialista em comportamento predatório de boídeos de diferentes habitats (jiboia, suaçuboia ou veadeira, jiboia-arco-íris, anaconda ou sucuri) e afirma que “já nasceu biólogo”.

- No ano passado concorri ao prêmio de maior influenciador ambiental do país e ganhei. A conquista foi um reconhecimento enorme – analisou, citando que o prêmio iBest atesta que o profissional é o melhor naquele assunto, abrindo porta para patrocínios, podcasts, programas de tevê e outros.

Henrique exaltou que o trabalho dele é em prol da defesa ambiental e da ciência. “Meu trabalho salva a vida das pessoas, salva a vida dos animais, educa as pessoas, faz com que as pessoas se comovam e façam parte da defesa do meio ambiente, da natureza e dos animais e se previnam de acidentes, sempre embasado em defesa ambiental e ciência”, disse.