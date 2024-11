Liderada pela jornalista Laís Monteiro e patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, a oficina oferece aulas online que democratiza o acesso à comunicação estratégica - Fotos: Thayná B. B. Gomes

Publicado 26/11/2024 10:56 | Atualizado 26/11/2024 10:56

Macaé - A oficina “DivulgaÊ Artista” surge como uma oportunidade única para artistas e agentes culturais de Macaé e região aprenderem a divulgar seus projetos de forma estratégica. Com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, o curso oferece cinco aulas online e 20 vagas gratuitas, com inscrições abertas até quarta-feira (27). A iniciativa busca profissionalizar o setor cultural, capacitando os participantes a ampliar a visibilidade de seus trabalhos e projetos artísticos.

O curso é idealizado por uma jornalista especialista em comunicação cultural, que percebeu a dificuldade de muitos artistas locais em acessar ferramentas de promoção e divulgação. A oficina ensina como estruturar estratégias para alcançar públicos e parceiros, mesmo sem a contratação de profissionais de assessoria de imprensa.

“Com as técnicas certas, é possível conquistar visibilidade, atrair novos mercados e transformar oportunidades em resultados concretos”, destaca a idealizadora, que já trabalhou em iniciativas reconhecidas nacionalmente e impactou diretamente a carreira de milhares de artistas.

Além de fornecer conhecimentos práticos, o projeto tem um forte compromisso social. As vagas priorizam pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e moradores de regiões periféricas, reforçando a luta contra desigualdades estruturais. Segundo a organizadora, “a visibilidade de trabalhos culturais desses grupos contribui diretamente para combater preconceitos e promover uma sociedade mais justa e diversa”.

O projeto é patrocinado pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Macaé. Interessados podem acessar mais informações por meio do perfil oficial no Instagram: @divulgae.artista ou @preta.assessora.